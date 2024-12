Tendência de compartilhamento de espaços chega à saúde

A proliferação de cursos de Medicina, a baixa mobilidade dos egressos para outras localidades e o fomento do empreendedorismo em áreas da estética são alguns dos fatores que têm impactado o mercado de trabalho da saúde. Segunda capital brasileira em densidade médica — com 11,8 médicos para cada mil habitantes — Porto Alegre tem encontrado novas formas para proporcionar que estes profissionais exerçam seu ofício de maneira alinhada às necessidades e às tendências de comportamento atuais.

Um dos principais exemplos que contribuem para este novo cenário, os consultórios compartilhados são uma importante alternativa para equilibrar todos estes fatores , já realidade para áreas como tecnologia e comunicação. Embora ainda em estágio de alavancagem no setor da saúde, o modelo de coworking tem uma expectativa real de crescimento sustentável. Pesquisas indicam aumento de quase 70% deste modelo de negócio no Brasil e no mundo nos próximos anos.

A lógica por trás desta modalidade não é muito diferente daquela que dita novas tendências do mundo ao nosso redor: busca por flexibilidade, otimização do tempo, redução de burocracia e, claro, diminuição de custos .

Além das fronteiras da Capital, outro indicador merece observação. Juntamente com São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul está entre os quatro Estados que concentram mais de 60% das vagas de residência médica do país. Mais especialistas em saúde ingressando no mercado ano após ano tem um viés positivo para o desenvolvimento social de toda cidade moderna. E construir pontes que facilitem esta conexão é, além de tendência, uma grande oportunidade.