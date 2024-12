Dino libera execução de emendas parlamentares, mas impõe regras de transparência

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF ), atendeu ao Congresso e liberou a execução das emendas parlamentares impositivas , que estavam suspensas desde agosto . Ele definiu, no entanto, critérios de transparência e rastreabilidade para as "emendas Pix", as emendas de bancada e comissão e os restos a pagar das emendas de relator (RP9), já extintas.

Entre as exigências, Dino determinou que as despesas com emendas não podem crescer, em 2025 e anos seguintes, mais do que os custos discricionários do Executivo, ou do que o limite da nova regra fiscal, ou do que a variação da Receita Corrente Líquida (RCL), o que for menor, até o STF julgar ação que questiona o montante das emendas na mão do Congresso.