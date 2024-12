GP de Abu Dhabi de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

O Grande Prêmio de Abu Dhabi, a 24ª e última etapa do Mundial de Fórmula 1 de 2024, ocorre no circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes, na manhã deste domingo (8), a partir das 10h (horário de Brasília). O título de pilotos está decidido, com o tetracampeonato de Max Verstappen. As atenções se voltam para o campeonato de construtores, com a disputa entre McLaren e Ferrari.