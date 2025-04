Fórmula 1 Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

"Estava ansioso para dirigir em Suzuka": Bortoleto analisa primeiro dia de treinos no Japão

Brasileiro está fazendo sua estreia no circuito japonês; ele ficou em último no TL1 e em 13º no TL2