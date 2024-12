Projeto criado para conectar o setor audiovisual da Serra Gaúcha será lançado nesta terça-feira

Uma iniciativa inédita movimenta o setor audiovisual da região. Nesta terça-feira, será lançado o Ecossistema da Montanha. Com arranjo inicial de 43 empresas produtoras coligadas, o Ecossistema tem como objetivo articular diferentes atores da cadeia produtiva audiovisual , prioritariamente da região da Serra Gaúcha. O lançamento será às 18h30min, na Sala da Inovação da FSG, aberto ao público e com transmissão on-line.

O projeto foi desenvolvido em parceria entre a produtora DH Produções e o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), com participação da distribuidora Olhar Filmes e viabilização pela Lei Paulo Gustavo do Estado do Rio Grande do Sul.