Horóscopo do dia: confira a previsão para os 12 signos em 4 de dezembro

Nesta quarta (4), muito movimento é notado no ambiente astrológico, o que desencadeará desafios constantes a serem enfrentados pelos signos do zodíaco. As energias estão em constante alternância, portanto será fundamental a preparação para lidar com surpresas, mas sem deixar de se jogar em novidades.

Previsões dos signos para 4 de dezembro

Com toda essa movimentação astrológica, confira a previsão completa para os 12 signos e descubra como extrair o melhor do seu dia.

Áries: nascidos entre 21 de março e 19 de abril

Por um tempo parecerá que seus planos foram por água abaixo, mas isso há de ser colocado em perspectiva realista, já que nada desandou tanto, as coisas apenas sofrem inconvenientes que serão driblados logo mais.

Touro: nascidos entre 21 de abril e 20 de maio

Os impedimentos continuarão lá, porém, em vez de você os enfrentar, o que provavelmente significaria uma derrota, faça diferente dessa vez, drible e dance junto com os impedimentos até esses se desnortearem.

Gêmeos: nascidos 21 de maio e 20 de junho

O entusiasmo é luminoso, mas pode acontecer em situações que, no fim, resultam em equívocos. É quase impossível dominar o entusiasmo, mas valeria a pena você tentar fazer isso nesta parte do caminho. Para o bem de todos.

Câncer: nascidos entre 21 de junho e 22 de julho

Por mais que as pessoas fiquem desenhando perspectivas maravilhosas e fingindo demência a respeito de tudo que as anda afligindo, sua alma anda mais perceptiva do que nunca e isso não passa batido.

Leão: nascidos entre 23 de julho e 22 de agosto

Os ressentimentos circulam pelo submundo da alma e você precisa ter atenção para que não tomem as rédeas das decisões que estão sobre a mesa. Mantenha seu coração sereno e puro, para que as decisões sejam corretas.

Virgem: nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro

O que acontecerá? Dessa vez acontecerá o que seja mais justo para o maior número possível de pessoas, e seria sábio de sua parte seguir por essa linha, para evitar forçar a barra dos acontecimentos sem necessidade.

Libra: nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro

Seria mais confortável fazer tudo do jeito que sempre deu certo, mas algo em sua alma se inquieta com essa perspectiva, avisando que seria melhor dar uma renovada no repertório, tentando alternativas diferentes.

Escorpião: nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro

Nem tudo há de ser interpretado como um desafio para você provar, novamente, sua força. Há coisas que podem inquietar sua alma, e desagradar também, mas não por isso você as deve enfrentar e consertar de imediato.

Sagitário: nascido entre 22 de novembro e 21 de dezembro

O desconforto que circula por aí, nos relacionamentos próximos, há de ser tratado tangencialmente, porque se você enfrentar acabará pondo lenha numa fogueira que se extinguiria lentamente com o tempo.

Capricórnio: nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro

Se nosso coração fosse puro e desprovido de egoísmo, então julgaríamos a realidade e as pessoas com amorosa compreensão e, principalmente, com imparcialidade, e isso ajudaria muito a todos nos relacionamentos.

Aquário: nascidos entre 21 de janeiro e 18 de fevereiro

Julgar com imparcialidade é uma das questões mais difíceis para nossa humanidade, que sempre toma partido e torce por alguma das partes envolvidas, desprezando as outras. Procure você desenvolver a imparcialidade.

Peixes: nascidos entre 19 de fevereiro e 20 de março