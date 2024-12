Quem é Alex Consani, primeira mulher trans a vencer prêmio de Modelo do Ano

Alex Consani, 21 anos, foi a primeira mulher transgênero a conquistar o título de Modelo do Ano.

Alex Consani , 21 anos, entrou para a história da moda ao se tornar a primeira mulher transgênero a conquistar o título de Modelo do Ano , concedido pelo British Fashion Council, na segunda-feira (2).

A premiação, que ocorreu no Royal Albert Hall, contou com a presença de nomes como Rihanna, A$ap Rocky, Debbie Harry, Anna Wintour, Chloe e Halle Bailey. O anúncio foi feito pela também modelo Ashley Raham e pela atriz Nava Mau.

Ao receber o prêmio, Alex celebrou as pessoas que vieram antes dela . Além disso, agradeceu aos pais que a incentivaram a iniciar a carreira aos 12 anos.

— Não posso aceitar este prêmio sem agradecer àquelas que vieram antes de mim, especificamente as mulheres trans negras que realmente lutaram pelo espaço em que estou hoje: Dominique Jackson, Connie Fleming, Aaron Rose Phillips e inúmeras outras que lutaram pelo espaço que me permitiu florescer hoje — disse.

De acordo com o British Fashion Council, a categoria vencida por Alex dá o reconhecimento do impacto global de uma modelo que dominou a indústria com uma influência que transcende a passarela.