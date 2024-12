Grêmio Náutico União celebra conquistas de 2024 no evento Destaques Esportivos

Para celebrar as conquistas de 2024, o Grêmio Náutico União (GNU) realizou o evento Destaques Esportivos, na terça-feira (3). Atletas do clube de Porto Alegre foram homenageados pelo desempenho na temporada , principalmente nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, em Paris, na França .

Os jornalistas João Praetzel, da Zero Hora, e Heloíse Bordin, da RBS TV, foram homenageados pelo GNU por conta do trabalho prestado na cobertura do esporte olímpico em 2024. Eles representaram a equipe de esportes da Rádio Gaúcha, Zero Hora e Globo Esporte que fizeram uma grande cobertura dos Jogos de Paris.