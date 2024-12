Selton Mello reflete sobre a vida pessoal: "Gosto de ficar sozinho"

Ana Maria seguiu no tema, mas envolvendo questões de Ainda Estou Aqui , estrelado por Mello ao lado de Fernanda Torres , em que interpretam o casal Rubens e Eunice Paiva , respectivamente, que são pais de cinco filhos no filme:

— Você foi pai agora de cinco filhos no filme. O seu coração nunca balançou de dizer assim "quero viver com essa mulher, quero ter uma parceira?” — questionou a apresentadora.

A campanha a que Selton se refere é o do concurso que estava à procura do seu sósia no Rio de Janeiro, promovido pelo Estação Rio Net, no último domingo (1°). À época da divulgação, o ator até brincou dizendo que ficaria em terceiro lugar na competição.