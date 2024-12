Kate Winslet relembra de críticas que recebeu sobre seu peso em "Titanic": "Foi horrível"

Kate Winslet tinha apenas 22 anos quando ficou mundialmente famosa após estrelar Titanic ao lado de Leonardo DiCaprio, em 1997 . É com pesar, porém, que a atriz lembra das fortes críticas feitas ao seu corpo na repercussão midiática da época.

— Foi absolutamente assustador. Que tipo de pessoa eles devem ser para fazer algo assim com uma jovem atriz que está apenas tentando se descobrir? — lamentou Kate.

Questionada se já teve a oportunidade de confrontar algum daqueles repórteres que julgavam seu corpo, Kate disse que, certa vez, ficou cara a cara com uma pessoa:

— Eu disse: “espero que isso te assombre” — relembrou ela. Emocionada, a atriz continuou — Foi um grande momento, porque não foi só por mim, foi para todas as pessoas que foram submetidas a esse nível de assédio. Foi horrível, foi muito ruim.

— As pessoas dizem: "Oh, você foi tão corajosa para esse papel. Você não usou maquiagem. Você tinha rugas". Nós dizemos aos homens: "Oh, você foi tão corajoso para esse papel. Você deixou a barba crescer"? Não. Nós não dizemos. Não é ser corajoso. É interpretar o papel.