Desfile de Carnaval em Caxias do Sul será no dia 8 de março de 2025

O desfile de Carnaval de Caxias do Sul já tem data para ocorrer: será no dia 8 de março de 2025 , na Rua Plácido de Castro . A programação oficial foi lançada pela prefeitura junto da apresentação dos sambas-enredo das agremiações carnavalescas na noite de segunda-feira (2).

A corte do evento também foi anunciada. Nesta edição, Diogo Braga da Rosa será o Rei Momo , Jéssica Jardim da Silva será a Rainha , e Natália Almeida Borges e Karine de Oliveira Ribeiro serão as princesas .

As escolas de samba Acadêmicos Pérola Negra, Recreativa e Cultural Nação Verde e Branco, Sociedade Esportiva Recreativa União Reolon - Imperatriz do Vale, Acadêmicos Filhos de Jardel, Unidos do É O Tchan, Acadêmicos XV de Novembro e a Associação Cultural e Esportiva São Vicente já estão confirmadas. Os sambas-enredo estão disponíveis no link.