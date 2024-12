Jornalista Marcelo Mugnol promove sessão de autógrafos do novo livro "Quinta-Feira Crônica", nesta sexta, em Caxias do Sul 

A programação cultural de Caxias do Sul terá encontro com autor e sessão de autógrafos nessa semana. Na sexta-feira (6), o jornalista, cronista e editor do Jornal Pioneiro, Marcelo Mugnol, receberá o público no Zarabatana Café, junto ao Centro de Cultura Ordovás.

No evento, que está marcado para as 18h30min, Mugnol irá apresentar aos leitores o seu segundo livro “Quinta-Feira Crônica” em uma sessão de autógrafos.

A obra reúne 18 crônicas publicadas no Jornal Pioneiro ao longo de 2023, além de dois textos inéditos: "Mercúrio Retrógrado" e "Quinta-Feira Crônica", que dá nome ao livro. Os exemplares estarão à venda no local por R$ 35.

Com referências do cinema, literatura, música e até esculturas, a coletânea traz textos que falam do cotidiano, pelo olhar do jornalista que assina o livro. A obra ainda conta com texto de apresentação do escritor e editor Marcos Mantovani, que traça o panorama das temáticas abordadas

Durante a 40ª Feira do Livro de Caxias do Sul ocorreu o lançamento oficial da coletânea de crônicas. Agora, o evento foca no encontro com os leitores.

— Lançar o livro no Zaraba é muito especial. Eu estava na inauguração do bar, que ocorreu no dia 8 de dezembro de 2001, com o show da banda Cabaret Hitec e, desde então, passei a frequentar o Zaraba. O bar é quase um personagem pra mim, porque já escrevi diversas crônicas inspiradas no Zaraba. Inclusive, na crônica que encerra o livro chamada "Quinta-feira", eu cito um diálogo que ocorreu no Zaraba e, cito, inclusive, os donos do bar, o Je e a Luci. Enfim, vai ser divertido — comenta Mugnol.

SERVIÇO

:: O que: Sessão de autógrafos do livro “Quinta-Feira Crônica”

:: Quando: sexta-feira (6), a partir das 18h30min