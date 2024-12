México prepara plano para possíveis deportações em massa dos Estados Unidos

O governo do México informou que está preparando um plano para as possíveis deportações em massa de migrantes mexicanos que podem ser ordenadas pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assim que ele assumir o cargo.

"Estamos trabalhando para levar em consideração todos os cenários possíveis e há um plano intersecretarial que será anunciado, no momento oportuno, pela presidente", disse o ministro mexicano das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, ao canal Televisa depois de uma reunião com a chefe de Estado, Claudia Sheinbaum, no palácio presidencial.