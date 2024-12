IEE completa 40 anos em defesa da liberdade

Em 3 de dezembro de 1984, nascia um dos principais faróis da liberdade no Brasil. Criado por 25 jovens empreendedores que viviam o último ano de ditadura no país, o Instituto de Estudos Empresariais (IEE) completou 40 anos nesta terça-feira (3) com um legado que ultrapassa suas fronteiras.

Naquele ano, o Brasil do futuro demandava princípios sólidos e que repudiassem o autoritarismo, o patrimonialismo e o populismo. Com dificuldades para encontrar, no país, uma instituição para formar líderes alinhados a valores que promovessem a prosperidade, bem como a conteúdos globais das melhores universidades, aqueles jovens decidiram criar um centro para o seu aprimoramento mútuo como empreendedores e, também, para o exercício da liderança.

Foi assim que surgiu o IEE, uma instituição sem fins lucrativos ou compromissos político-partidários, focada em incentivar e preparar novas lideranças com base no Estado de direito e nos princípios da liberdade, da responsabilidade individual e do respeito à propriedade privada. Com o tempo, o instituto foi crescendo e superou 230 membros ativos. A cultura do IEE também se tornou cada vez mais pujante, até extrapolar as bases internas com a criação do Fórum da Liberdade, que todo ano reúne milhares de participantes e debatedores renomados em áreas como economia, política e empreendedorismo.