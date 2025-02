É possível dizer que três ferraristas dominaram o segundo dia de testes da Fórmula 1 . Isso porque Carlos Sainz , ex-piloto da escuderia italiana — atualmente na Williams —, liderou nesta quinta-feira (27), em Sakhir, no Bahrein, à frente de Lewis Hamilton e Charles Leclerc , atuais representantes da Ferrari.

O espanhol marcou 1min29s348, baixando o tempo do primeiro dia de pré-temporada . A diferença para os ferraristas foi menor que um décimo de segundo.

A Williams, com Sainz, e a Red Bull, com Liam Lawson, foram as duas únicas equipes que utilizaram apenas um dos pilotos durante o dia. Nesta sexta-feira (28), Alexander Albon e Max Verstappen serão os responsáveis por pilotar nas duas sessões.