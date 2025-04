Isabel Veloso, que quer ter mais filhos, é criticada na internet: "Lugar muito podre", diz ela

Isabel rebatou os ataques que tem recebido nas redes sociais após declarar o desejo de ter mais filhos. @isabelvelosoo Instagram / Reprodução

A influenciadora Isabel Veloso, 18 anos, voltou a se pronunciar sobre os ataques que afirma ter recebido nas redes sociais após declarar o desejo de ter mais filhos mesmo em tratamento contra um câncer considerado incurável.

Mãe de Arthur, de três meses, fruto do relacionamento com o namorado Lucas Borbas, 26, a jovem rebateu as críticas em entrevista à CNN. Ela lamentou a maneira como internautas reagiram.

— A internet é um lugar muito podre. Tem seu lado bonito, mas muita gente ali é infeliz e não sabe tocar a própria vida. Por isso, desconta nas outras pessoas — desabafou.

"Vivo a minha verdade"

Isabel Veloso no parto de Arthur.

Isabel explicou que, apesar do desejo de ter mais filhos no futuro, sua prioridade neste momento é o pequeno Arthur.

— Quero ver o meu primogênito crescer. Se eu estivesse superbem do tratamento, sem risco, talvez tivesse mais um filho. Mas, no momento, é bem impossível — reconheceu.

A jovem também comentou sobre os comentários negativos que ainda recebe, mesmo após expor publicamente sua condição de saúde.

— No início, era muito difícil. Verem você vivendo o pior momento da vida e ainda duvidarem, só porque sua aparência não demonstra é complicado. Hoje eu lido muito melhor com isso porque sei da minha verdade. Não preciso provar nada para ninguém.

Críticas sobre a maternidade

Isabel, que descobriu a gestação em meio ao tratamento oncológico, afirma que os comentários mais dolorosos são aqueles que envolvem seu filho.

— Os únicos comentários que eu não suporto, e acho que nunca vou suportar, são sobre a minha gestação e sobre o meu filho. Nunca vou permitir que ataquem o meu filho — disse.

Sobre os julgamentos constantes sobre a doença, ela disse acreditar que são reflexo de um comportamento cruel e frustrado por parte dos internautas:

— Não tem outra explicação racional para tamanha crueldade. As pessoas descontam sentimentos do coração delas em quem não tem nada a ver com isso.

Quem é Isabel Veloso?

Isabel ficou conhecida ao compartilhar nas redes sociais sua rotina de tratamentos desde que foi diagnosticada, aos 15 anos, com linfoma de Hodgkin — um tipo agressivo de câncer no sistema linfático.

Após sessões de quimioterapia e um transplante de medula, ela recebeu alta em 2022. No entanto, a doença retornou apenas três meses depois, em estágio mais avançado, com um tumor de 17 centímetros entre o coração e os pulmões.

Desde então, Isabel está em tratamento paliativo e chegou a receber uma estimativa de vida de quatro a seis meses. Apesar disso, continua ativa nas redes, onde compartilha sua rotina, a maternidade e mensagens de acolhimento a outros pacientes oncológicos.

Laudo médico

Por diversas vezes, a influenciadora foi acusada de se aproveitar da condição de saúde para atrair seguidores. Em uma das ocasiões, ela chegou a publicar o laudo médico que comprova o diagnóstico.

— Não devo satisfação a ninguém, mas postei porque cansam com os comentários. Dizem que, para ser paciente paliativa, tenho que parecer à beira da morte. É um absurdo — declarou em vídeo nos stories.

Diagnóstico: terminal ou paliativo?

Isabel foi diagnosticada com o câncer em 2021 e, em 2022, se curou após passar por sessões de quimioterapia e por um transplante de medula.

A doença, entretanto, retornou três meses após a remissão. Em março de 2024, Isabel fez uma publicação no Instagram na qual afirmava estar em estado terminal e ter apenas seis meses de vida restantes.

Por conta do anúncio da gravidez e os comentários a respeito de seu diagnóstico, a clínica geral Melina Branco Behne, responsável pelo tratamento da influenciadora, explicou a condição de saúde de Isabel.

A médica esclareceu que, na verdade, o estado da influenciadora é considerado paliativo, e não terminal.

De acordo com Melina, o tumor de Isabel está estagnado, mas o caso é considerado paliativo pois não existe uma cura para o linfoma.

— O quadro clínico da Isabel está estável, o tumor está pequeno, com crescimento estagnado e ainda com o controle importante dos sintomas que ela sentia, que eram dores e falta de ar.

Uso de CBD

Durante a gravidez, a médica também explicou que Isabel precisou suspender o uso de produtos da marca da qual é embaixadora, a Golden Drops. A empresa vende óleos e gummies que utilizam o princípio ativo CBD, oriundo da cannabis.

De acordo com Melina, o produto é seguro, mas os efeitos do CBD em gestantes precisam ser estudados de maneira mais aprofundada.

Isabel divulga o produto com frequência em suas redes sociais, algo que também é questionado por seus seguidores. A desconfiança do público se deve ao fato de que o pai da jovem, Joelson Veloso, é representante comercial da empresa Golden Drops no Paraná.