Família real Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Rei Charles e rainha Camilla comemoram 20 anos de casamento com viagem à Itália

Agenda oficial do estado inglês inclui discurso do monarca no Parlamento italiano

08/04/2025 - 19h24min Compartilhar Compartilhar