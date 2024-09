O linfoma é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, que inclui os linfonodos (gânglios linfáticos), baço, timo e medula óssea. Ele afeta as estruturas responsáveis pelo controle de líquidos no organismo e pela produção de células de defesa. O Dia Mundial de Conscientização sobre o Linfoma, em 15 de setembro, reforça a necessidade de reconhecimento rápido dos sintomas e o início do tratamento precoce.