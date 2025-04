Novo shopping, mais atacarejos e construção de arranha-céus: os planos do Grupo Zaffari para os próximos anos

Claudio Zaffari na nova loja do Cestto a ser inaugurada em Porto Alegre. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Nesta semana, o Grupo Zaffari inaugura seu segundo atacarejo em Porto Alegre. Com investimento de R$ 122 milhões, a unidade da bandeira Cestto foi erguida em um terreno de 51 hectares na Avenida Protásio Alves, onde o diretor da empresa, Claudio Zaffari, recebeu a reportagem de Zero Hora nesta terça-feira (8). Além do empreendimento, a área terá, no futuro, prédios residenciais e um centro comercial.

— Esse terreno está dormindo em berço esplêndido. Fizemos a duplicação das pistas do entorno. Esta área tende a ser comercial, estamos negociando com parceiros. Cada marca terá seu espaço. Serão lojas grandes abertas — conta Zaffari.

Além dos planos para esta região, o executivo falou sobre outros projetos do grupo nos próximos dois anos, e alguns para além. Confira os destaques abaixo.

Mais atacarejos

Os dois próximos atacarejos da bandeira Cestto inauguram ainda em 2025. Eles ficarão em Viamão, na Região Metropolitana, e em Taboão da Serra, no interior de São Paulo. O investimento em ambos gira em torno de R$ 100 milhões.

Leia Mais Região Metropolitana ganhará ao menos mais sete atacarejos até o fim do ano; saiba quais e onde ficarão

Outra loja deste segmento está prevista para Canoas, também na Grande Porto Alegre. Esta ainda está em fase de aprovação na prefeitura. O que chama atenção é que a estrutura será erguida ao lado de um hipermercado Bourbon, que também pertence ao grupo.

— Esse (empreendimento) teremos que chamar de "atacado atacado". Mais raiz, com o objetivo de conquistar esse cliente. Ainda vamos manter as duas operações — garante Zaffari.

Terreno onde ficará atacarejo da bandeira Cestto em Canoas fica ao lado de hipermercado Bourbon. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

Outro projeto de atacarejo em fase de licenciamento é para Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O Zaffari é dono de uma grande área no município, onde planeja construir um "bairro-cidade".

Novo shopping

O Zaffari segue apostando no segmento de shopping centers. O próximo, em fase final de obras, ficará na Avenida Carlos Gomes. Por isso, se chamará Bourbon Carlos Gomes. Neste mês, os espaços das lojas serão entregues às marcas para que elas façam ajustes.

— Porto Alegre já tem três shoppings incontestáveis em tamanho e forma: o Iguatemi, o BarraShoppingSul e o Praia de Belas. Nós temos nossos pontos comerciais, mas eles gravitam em torno dos hipermercados. Nosso foco, primeiro, é no hipermercado. Mas, lógico, temos muitos serviços junto que ajudam o consumidor no dia a dia — diz Claudio Zaffari.

Projeto do Bourbon Carlos Gomes fica em um complexo com torres comerciais, somando 86 mil metros quadrados. Grupo Zaffari / Divulgação

— Em tamanho, o Bourbon Carlos Gomes será como o Moinhos Shopping (que também pertence ao Zaffari). Não será um "grandão". É para a pessoa que mora ou trabalha na região ir a pé para almoçar ou jantar. A gastronomia será muito forte — completa o executivo.

A previsão é inaugurar o novo shopping no começo do segundo semestre. O empreendimento terá espaço para 70 lojas. Entre os restaurantes confirmados, estão o Narbona, do Uruguai, o Bah, do Grupo Press, e a cervejaria Salvador, que já tem unidade no Pontal Shopping. Ainda há negociações com marcas de São Paulo e do Paraná.

A rede Cinépolis, do México, terá um cinema "vip", onde haverá garçons servindo os clientes antes de o filme começar.

Produtos com marca própria

Uma das estratégias do Zaffari é a venda de produtos com marcas próprias em seus supermercados — e, agora, também nos atacarejos. Esta oferta se dá por meio de parcerias com empresas que fornecem seus produtos com o rótulo de marcas criadas pelo supermercado. A Mercatto, por exemplo, é destinada a alfajores, creme de avelã e café. A Splendo é de amaciantes e detergentes de roupa e louça. E a Tutti Giorni está estampada nas embalagens de batata palha e de queijo ralado.

— Há fornecedores com produtos muito bons, mas que não têm escala para chegar ao mercado. Não conseguem ter uma estrutura para isso. Vamos a feiras, vemos produtos que venderiam muito bem, mas a empresa não tem estrutura. Então, selecionamos esses produtos, pedimos o rótulo com a nossa marca e exclusividade. Damos o suporte físico, estrutural e comercial para que o produto deles chegue à nossa loja — explica o diretor do Zaffari.

Alfajor com a marca Mercatto é produzido pela Odara Alfajores, com fábrica no bairro Sarandi. Grupo Zaffari / Divulgação

Alguns produtos com marca própria são produzidos pelo Zaffari, como os da padaria e a água engarrafada. Há também itens que vêm de outros países, como o molho de tomate, fabricado por uma empresa da Itália e rotulado com a marca do Zaffari.

— Tem o cara que tá pequenino, que não tem estrutura. Eu digo "faz isso, isso e isso que vou comprar de ti". O cara faz e entrega. Passa um tempo, ele quer vir com a sua marca para o mercado. Muitas empresas começaram do nada e cresceram conosco — comenta Claudio Zaffari.

Hipermercados seguem no foco

Apesar da recente expansão com a marca Cestto, o diretor Claudio Zaffari diz que a empresa seguirá abrindo hipermercados. Para os próximos dois anos, estão previstas quatro novas unidades, mas sem usar a marca Bourbon.

— A marca Bourbon passará a ser usada somente em shoppings. Cada vez mais veremos a marca Zaffari nos hipermercados.

Os novos hipermercados ficarão junto a um empreendimento da Melnick, na Avenida Nilópolis, onde antes ficava uma loja do Nacional; no Moinhos Shopping, que também terá acesso pela Rua Tobias da Silva; no complexo Belvedere, no bairro Petrópolis; no shopping Bourbon Carlos Gomes; e mais um em São Paulo.

Projeto do Zaffari com a Melnick se chamará "Cidade Nilo". Melnick / Zaffari / Divulgação

Apesar dos pedidos, o grupo segue sem previsão para instalar novas lojas no Interior e no Litoral:

— Nosso foco é concluir os projetos que estão nas cidades onde já temos empreendimentos. É uma atividade para fazer bem feito. Preciso ter logística, suprimento, cobrança. Lá na ponta, tem que ter uma densidade de venda considerável. Essa equação nem sempre se consegue, apesar de existirem bons supermercados no Interior e no Litoral — explica o executivo, que acrescenta:

— Já olhamos, negociamos (em cidades do Interior e do Litoral), mas, no momento da decisão, surgiram outros mais prioritários. Não tenho restrição com nenhuma cidade. Estamos devagarzinho. Não temos definição sobre Pelotas ou Santa Maria, por exemplo, belas cidades, que conheço bem e sempre nos perguntam. Não é fácil manter qualidade e lojas espalhadas em tudo quanto é canto.

Hoje, o Grupo Zaffari conta com 12,8 mil funcionários somando todas as unidades. Até o final do ano, com a abertura de novas lojas, prevê passar para quase 14 mil empregados.

Claudio Zaffari diz que quatro hipermercados Zaffari serão inaugurados nos próximos dois anos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Movimento no Bourbon Wallig

Quem anda pelo Bourbon Shopping Wallig, na zona norte de Porto Alegre, percebe que muitos pontos comerciais estão vazios. Na época da inauguração, em 2012, este foi o empreendimento mais ambicioso do grupo. Nele, há o único cinema de Porto Alegre com tecnologia Imax. Conta também com uma agência do Tudo Fácil e um restaurante Outback, mas, mesmo assim, o movimento é abaixo do esperado.

Segundo Claudio Zaffari, a situação será revertida no início de 2026, quando todo o setor administrativo do grupo será transferido para o terceiro andar do shopping, que está em reformas. Serão 1,2 mil pessoas circulando diariamente pelo empreendimento.

— Também não fizemos os residenciais no quarteirão sul ainda (que fica atrás do shopping). Quando a economia acordar, encaminharemos isso. São processos. Quando começamos esse projeto, o Brasil estava com perspectivas mais alvissareiras. Na época, se discutia um metrô na Avenida Assis Brasil. Era outra realidade — diz Zaffari.

Bourbon Wallig foi inaugurado em 2012 na Avenida Assis Brasil. Airaz Administradora / Divulgação

Edifícios no Praia de Belas

Na entrevista desta terça-feira, o diretor reiterou que o Zaffari planeja construir cinco prédios em um terreno situado ao lado do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. Um ponto que gera polêmica é a altura de uma das torres previstas, que teria 130 metros. Se for erguida, será a mais alta da Capital. O projeto ainda está em fase de licenciamento na prefeitura.

Por enquanto, o terreno abriga o antigo prédio da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos (FDRH), que passou a ser do grupo após uma troca com o governo do Estado pela construção de um presídio.

Empreendimento do Zaffari no bairro Praia de Belas prevê torre com 130 metros de altura. ZBL Arquitetura / Divulgação

Outro projeto polêmico, que Claudio Zaffari diz que segue no horizonte, é a construção de uma torre de 98 metros de altura na Rua Duque de Caxias, no Centro Histórico. Esse empreendimento é tocado em parceria com a Melnick, mas foi barrado na Justiça após uma ação movida pela Associação dos Amigos do Museu Júlio de Castilhos, que afirma temer danos à estrutura da instituição caso o edifício seja erguido na vizinhança.

O prédio, de 41 andares, conectaria, por meio da torre, a Rua Duque de Caxias com a Fernando Machado, onde já existe um supermercado do Zaffari. Caso o imbróglio venha a ser resolvido, o grupo pretende reformar toda essa unidade.

Antigo cinema

Um dos cinemas comprados pelo Zaffari para expansão de loja segue fechado em Porto Alegre. Trata-se do Lido, na Avenida Borges de Medeiros, adquirido em 2011. O objetivo era usar o espaço de 1,5 mil metros quadrados para aumentar o supermercado do grupo na esquina das ruas Marechal Floriano Peixoto e Riachuelo. O projeto acabou não avançando na prefeitura.

Quando comprou o imóvel do Lido, há 14 anos, o Zaffari adquiriu também o antigo cinema Cacique, na Rua dos Andradas, que pertencia ao mesmo dono, o Grupo Severiano Ribeiro. O projeto para este espaço avançou e, em 2016, foi inaugurado um supermercado no local.

Claudio Zaffari diz que, por enquanto, não há planos para usar o imóvel do antigo cinema Lido:

— Tem mais de um problema. O cinema tem uma inclinação, teria que fazer um investimento para corrigir isso. Eu estudei aquilo lá, mas estamos parando para pensar. Um dia vamos resolver. Deixa lá dormindo.