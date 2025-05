Gisele Bündchen publica foto com seu filho mais novo nas redes sociais; veja a imagem

Gisele tratou a terceira gravidez com bastante discrição. @gisele Instagram / Reprodução

No embalo do Dia das Mães, Gisele Bündchen publicou, neste domingo (11), a primeira foto ao lado do seu filho mais novo, que nasceu há poucos meses. Na publicação (veja abaixo), a modelo e empresária aproveitou para refletir sobre a maternidade e o ritmo da vida.

"Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença", escreveu.

A gaúcha prosseguiu: "Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias."

"A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor", concluiu.

As falas parecem não ter ficado somente no discurso, já que Gisele tratou a gravidez com bastante discrição. Por volta de outubro do ano passado, notícias a respeito da gravidez da modelo surgiram na imprensa. No início do último mês de fevereiro, soube-se que a criança já havia nascido.

Ela também é mãe de Vivian e Benjamin, frutos de seu relacionamento com o astro do futebol americano Tom Brady. Já o caçula, que não teve o nome completo divulgado, apenas o do meio (River), vem de seu relacionamento com Joaquim Valente.