No dia em que entra em vigor taxa de 104% de Trump, China responde com 84% sobre produtos dos EUA

A China anunciou que vai elevar de 34% para 84% a tarifa sobre produtos importados dos Estados Unidos a partir de quinta-feira (10). A medida é uma retaliação ao tarifaço do presidente norte-americano , Donald Trump.

Retaliação da China

A nota emitida pelo Ministério das Finanças da China justifica que a decisão com base nos "princípios básicos do direito internacional" .

"A China insta os EUA a corrigirem imediatamente suas práticas equivocadas, a cancelarem todas as medidas tarifárias unilaterais contra a China e a resolverem adequadamente as diferenças por meio de um diálogo igualitário, baseado no respeito mútuo", diz a nota.