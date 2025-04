Davi Brito anuncia que será pai: "Papai calabreso"

Davi Brito foi o vencedor do "BBB 24". João Cotta / Globo/Divulgação

Davi Brito, campeão do BBB 24, anunciou nesta terça-feira (8) que será pai pela primeira vez. O influencer contou, em live em seu Instagram, que a namorada, Adriana Paula, está grávida.

— Estou muito feliz, de coração. Essa criança tá vindo e eu vou ser papai. Papai calabreso e mamãe calabresa —brincou ele. — Meu coração está jorrando de alegria.

O ex-BBB comentou que vinha recebendo perguntas recorrentes sobre o paradeiro da namorada, que não estava aparecendo nas últimas publicações.

Davi falou sobre o início do casal e as turbulências que Adriana passou ao assumir o relacionamento com uma pessoa de vida pública.

Davi também encheu a namorada de elogios e afirmou ter se sentido abençoado por Deus com a entrada da namorada em sua vida.

Como descobriram a gravidez

Davi contou que estava andando no shopping com a namorada, que disse estar com desejo. Ele questionou o que ela gostaria de comer.

— "Desejo de quê?". "De comer frango". E eu falei que beleza, só que aí, olhando para ela, eu enxerguei — contou ele. — "Adriana, você tá grávida". E ela: "Não, não tô grávida".

O ex brother insistiu. Fizeram o teste, que deu positivo. Os procedimentos foram feitos e iniciaram o pré-natal do bebê.

Reações nas redes sociais

Nas redes sociais, fãs do influenciador comemoraram o momento de Davi. "Amo o papai do ano", comentou uma seguidora no Instagram.

"Foca no trabalho, papai. Deus irá triplicar o que te querem roubar na justiça", escreveu outra pessoa.

Usuários do X também comentaram sobre o "papai calabreso":