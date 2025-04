Giovanna Ewbank conta que teve casa invadida por desconhecida: "Deu oi, entrou e sentou"

Giovanna Ewbank compartilhou nas redes sociais que teve a casa invadida por uma mulher desconhecida. Na ocasião, a apresentadora estava acompanhada dos três filhos, enquanto o marido, Bruno Gagliasso , dormia no andar de cima.

— Quando eu olhei lá para baixo, tinha uma mulher sentada . E aí, eu olhei, ela falou: "Oi, cheguei"! E eu com o Zyan dando a mão pra mim, o Bless desenhando na mesa lá embaixo, a Titi assistindo TV (três filhos da apresentadora). Aí, eu falei: "Gente, quem é , meu Deus?" — contou Giovanna, em vídeo publicado no TikTok na segunda-feira (7).

— Cheguei até a sala, que ela tava sentada, e falei: "Oi, desculpa. Eu não sei, não tô me lembrando de você. A gente combinou alguma coisa, do que se trata? Enfim, estava muito confusa, tinha acabado de acordar. Aí ela fez assim: "Ah, eu sou Aline. Eu vim para poder resolver tudo , todo esse problema, e para ficar tudo em ordem" — detalhou Giovanna, que não entendeu sobre o que a mulher estava falando.

Pedido de abraço e ligação para Luciano Huck

— Não sei quem é você, eu tô super desconfortável. Tô com medo , inclusive, então não pode me dar um abraço. Eu quero que você saia , por favor — respondeu.

Como a mulher acessou a casa?

— Falei: "Bless, o que aconteceu? Como que essa mulher entrou aqui em casa? Ele falou : "Ah, não sei, mamãe, eu tava sentado aqui. Ela entrou e sentou . Me deu oi, entrou e sentou (no sofá).

Segundo o vídeo de Ewbank, a invasora conseguiu acessar a casa após uma funcionária confundi-la com outra pessoa do convívio da família. Após o susto, Giovanna procurou o marido, que localizou a mulher próxima à casa do casal, mas não conseguiu obter mais informações.