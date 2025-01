Nasce Arthur, filho de Isabel Veloso

Influenciadora tem 18 anos e foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin.

A influenciadora Isabel Veloso deu à luz neste domingo (29) o seu primeiro filho , Arthur. Conforme o Gshow , o menino nasceu por uma cesariana e de maneira prematura , com 32 semanas, como era o previsto , por causa da condição de saúde da mãe.

Isabel tem 18 anos e foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin , um tipo de câncer, em 2021. Durante a gestação, ela inclusive chegou a ser internada.

Arthur é filho da influenciadora com o marido Lucas Veloso Borbas, 22, e nasceu em Cascavel, no Paraná.

Antes do nascimento, Lucas publicou uma foto em redes sociais que mostra o casal na sala de parto. "Obrigado Deus", escreveu. Depois, anunciou em seu perfil do Instagram o nascimento do primeiro filho: "Eu sou pai".