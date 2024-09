Levanta discussões Notícia

Isabel Veloso: entenda as polêmicas envolvendo a influenciadora em cuidados paliativos

Críticas do público apontam que a jovem de 18 anos, diagnosticada com linfoma de Hodgkin, supostamente distorceria a gravidade da sua condição de saúde aos seguidores. Ela nega as acusações

28/08/2024 - 14h20min Atualizada em 28/08/2024 - 14h59min