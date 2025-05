NFL: Chiefs serão anunciados como adversários dos Chargers no Brasil

Patrick Mahomes deve estar no gramado da Arena do Corinthians, no dia 5 de setembro de 2025. Chandan Khanna / AFP

O adversário do Los Angeles Chargers, no jogo da NFL que será realizado no Brasil no dia 5 de setembro, será divulgado nesta terça-feira (13). O Kansas City Chiefs, de Patrick Mahomes, será o time anunciado pela liga de futebol americano.

A franquia vice-campeã do último Super Bowl já era tida como favorita para atuar na Arena do Corinthians, em São Paulo. O perfil "o Quarterback", no X, trouxe a informação de que os Chiefs serão anunciados na terça, e a informação foi confirmada pela reportagem de Zero Hora.

Rivalidade em solo brasileiro

Pela segunda vez na história o Brasil vai receber uma partida oficial da NFL. Em 2024, o Philadelphia Eagles enfrentou o Green Bay Packers e venceu a partida também realizada na Arena do Corinthians.

Com o anúncio dos Chargers como mandantes em 2025, a expectativa era por outras equipes, uma vez que a NFL não costuma realizar duelos divisionais fora dos EUA. No entanto, com a vinda dos Chiefs, os rivais na divisão oeste da Conferência Americana (AFC), essa escrita será quebrada no Brasil.

Um dos principais duelos será entre os quarterbacks. Patrick Mahomes e Justin Herbert costumam travar batalhas emocionantes dentro de campo, geralmente com muitos pontos.

Situação dos ingressos para o jogo no Brasil

Ingressos para o jogo ainda não estão disponíveis. Porém, a NFL disponibilizou um link para os fãs acompanharem as novidades sobre as vendas.

Após o anúncio do adversário dos Chargers, as datas para compra devem ser anunciadas pela NFL. No ano passado, as entradas começaram a ser comercializados em junho.

A procura foi grande e os ingressos se esgotaram rapidamente. Primeiro deve ocorrer uma pré-venda para clientes com cartão XP, que é a patrocinadora oficial do evento. Depois serão disponibilizadas entradas para o público em geral.

