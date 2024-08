Viralizou Notícia

Quem é Isabel Veloso, influenciadora com câncer terminal que espera o primeiro filho

Jovem de 18 anos foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin em 2021. Nas redes sociais, ela compartilha com os mais de 3 milhões de seguidores sua rotina com a doença e os desafios do tratamento paliativo

12/08/2024 - 23h48min