Quem é Conor Kennedy, noivo de Giulia Be e herdeiro de JFK

Eles assumiram o relacionamento em junho de 2022, e revelaram o noivado em agosto de 2024. No anúncio do pedido, a artista revelou que foi feito de forma íntima, na sala da residência do casal.

Quem é Conor Kennedy?

Apesar do nome que carrega, Conor foi criado longe dos holofotes. No entanto, ficou conhecido quando namorou a cantora Taylor Swift em 2012. O relacionamento com a artista pop durou alguns meses e o término entre os dois teria sido amigável. Seriam resultado do romance as faixas Starlight e Begin Again, do álbum Red (2012) da cantora.