Kanye West e Bianca Censori terminam relacionamento, diz site

Uma fonte próxima a Kanye West confirmou que o casal já não está mais junto e passa pelos processos legais do divórcio, de acordo com o jornal britânico.

West e Censori combinaram verbalmente de que ela receberá um pagamento de US$ 5 milhões, segundo o Daily Mail. A modelo também deve passar pelo processo de separação na residência do casal em Beverly Park North, em Los Angeles, avaliada em US$ 35 milhões.