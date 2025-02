Ao buscar a conta de Kanye West no X, o perfil não aparece. X / Reprodução

Após o Super Bowl, Kanye West, também conhecido como Ye, desativou a conta no X após uma série de publicações preconceituosas. Na última semana, o rapper afirmou ser nazista, criticou judeus, pediu a liberdade de P. Diddy, entre outras falas polêmicas.

No domingo (9), a atenção dos Estados Unidos estava voltada para a final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. Além de um marco para o esporte, o evento também é conhecido por sediar grandes apresentações durante o intervalo. O show deste ano ficou com Kendrick Lamar, que agradou fãs e movimentou as redes sociais. Outro rapper, no entanto, também se destacou ao longo da noite: Kanye West.

Kanye West sai do X

Durante a apresentação de Kendrick, Ye postou um comentário no X que pode ter feito referência à canção Not Like Us, que menciona e provoca outro cantor, Drake — na letra, é insinuado que ele seja pedófilo e "goste delas jovens".

"Se é sobre a cultura… Por que estamos deixando a Taylor Swift ser vista na TV cantando uma música sobre acabar com um homem negro e o acusando de coisas que podem acabar com a vida de um homem negro?", escreveu Ye.

Taylor Swift é namorada de Travis Kelce, jogador do Kansas City Chiefs, e compareceu ao evento para assistir à partida.

Kanye West criticou judeus em postagem no X. X / Reprodução

Mais cedo, Kanye novamente fez críticas aos judeus. "Os judeus destruíram meu país e boa parte do mundo. Compare cidades projetadas por judeus às projetadas por Hitler com Albert Speer. Eu vou remodelar a América", escreveu. O rapper também disse que será um "presidente do futuro, não um futuro presidente".

Na madrugada, o músico anunciou a saída da rede social e agradeceu ao empresário Elon Musk, que comanda o X. Na semana passada, Kanye o acusou de ter roubado seu "estilo nazista".

"Estou deslogando do Twitter. Agradeço ao Elon por me permitir desabafar. Tem sido muito catártico usar o mundo como uma caixa de ressonância. Foi como uma viagem de Ayahuasca. Amo todos vocês que me deram sua energia e atenção. Até nos conectarmos novamente. Boa tarde e boa noite", escreveu Ye.

Camiseta com suástica nazista

Ainda durante o Super Bowl, um anúncio da Yezzy, marca do rapper, foi televisionado em alguns lugares dos Estados Unidos. No vídeo, Kanye West está deitado em uma cadeira odontológica.

"Gente, eu gastei todo o dinheiro para o comercial nestes dentes novos. Então, mais uma vez tive que gravar em um iPhone", disse.

No site oficial da marca, há apenas um produto à venda: uma camiseta branca com suástica nazista no centro.

Kanye West colocou camiseta com suástica nazista à venda. Yeezy / Reprodução

Quais as publicações polêmicas de Kanye West?

Em 2 de fevereiro, Ye e a esposa, Bianca Censori, chamaram atenção durante o tapete vermelho do Grammy 2025. A modelo e arquiteta usava um vestido curto e transparente, deixando o corpo à mostra. O look viralizou nas redes sociais e recebeu críticas de internautas.

Durante a semana, Kanye publicou uma "conquista" nos stories do Instagram: o nome de Bianca chegou a ser o assunto mais pesquisado no Google. "Nós vencemos o Grammy", escreveu o rapper.

Vestido de Bianca Censori chamou atenção nas redes sociais. Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP /Arte GZH

Kanye também pediu pela liberdade de Sean "Diddy" Combs. Preso desde setembro de 2024, o rapper já acumula mais de 120 acusações por crimes que envolvem estupro, abuso sexual, extorsão, entre outros.

Em publicação no X, Ye pediu ao presidente Donald Trump que libertasse Diddy — que, segundo ele, estava sendo "feito de exemplo" e usado para assustar pessoas negras.

Kanye West também se declarou nazista e fez críticas a judeus na rede social. "Alguns dos meus melhores amigos são judeus e eu não confio em nenhum deles", escreveu.

"Eu amo Hitler, e agora?", continuou Ye. "Eu vou normalizar falar sobre Hitler da mesma forma que falar sobre matar pessoas negras foi normalizado".

Além dessas postagens, o rapper também publicou afirmações de cunho sexista, antissemita e homofóbico.

Banido do X

Em 2022, Kanye teve a conta no X banida por Elon Musk em função de publicações polêmicas e preconceituosas. O perfil foi reativado em 2023.