 "Sou nazista": Kanye West critica judeus, pede que P. Diddy seja liberto e fala sobre nudez da esposa no Grammy

Kanye West falou sobre o look polêmico de sua esposa e pediu a soltura de Diddy.

Kanye West (Ye) se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter) após fazer uma série de publicações polêmicas que repercutiram na rede social. Nos posts, o rapper demonstrou apoio a Diddy, falou sobre o look transparente de sua esposa no Grammy e afirmou ser nazista.