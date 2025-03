Ponte sobre o Rio Taquari, na BR-386, terá nova faixa liberada para trânsito nesta sexta-feira

A ponte sobre o Rio Taquari, na BR-386, que liga Estrela e Lajeado, no Vale do Taquari, terá uma nova faixa liberada para trânsito a partir desta sexta-feira (28).

Conforme a concessionária CCR Viasul, o fluxo será permitido em uma das faixas da pista no sentido ao interior, próximo do quilômetro 350. A previsão é que o trânsito seja liberado às 10h.

Na última semana, testes foram feitos na estrutura, que passou por reforma após ter sido fortemente atingida pela enchente em maio do ano passado.

Com a novidade, duas faixas da pista interior-Capital permanecem com esse sentido, enquanto uma terceira permanece no sentido inverso. Já a faixa recém liberada na pista contrária terá fluxo exclusivo para o tráfego rumo ao interior.