Dnit prevê concluir até o final de abril serviço que estende trecho em obras na BR-116, em Nova Petrópolis

A nova obra na BR-116, em Nova Petrópolis, que prolongou o perímetro com alterações no trânsito e aumentou o tempo de espera no semáforo para 25 minutos , deverá ser concluída até o final de abril. A previsão, referente ao km 176 ao 181 — entre a ponte sobre o Rio Caí e o Centro da cidade — foi repassada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) nesta quarta-feira (26). O trecho possui interrupções no trânsito desde junho de 2023 .

— As equipes estão trabalhando nos projetos antigos e iniciando este novo, que tem previsão de conclusão para o final do mês de abril — escreveu o Dnit.

Pedido por agilidade nas obras

Com as obras, organizadores alegam perdas em segmentos como economia, turismo e saúde desde que as interrupções no trânsito se iniciaram, há quase dois anos. No fim de semana passado, um grupo entregou panfletos aos motoristas enquanto aguardavam para passar pelo perímetro em pare e siga, na BR-116.