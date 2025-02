Pedro Scooby entra para plataforma de conteúdo adulto, mas adianta: "Não é o que vocês estão pensando"

Pedro Scooby anuncia entrada para o time de atletas do OnlyFans. OnlyFans / Divulgação

Pedro Scooby lançou sua página no OnlyFans, plataforma por assinatura, que, normalmente, distribui conteúdo adulto. Mas o objetivo da parceria é produzir materiais exclusivos sobre o estilo de vida do ex-BBB e surfista de ondas gigantes para se conectar mais com seu público.

— Agora, faço parte do time de atletas do OnlyFans. Não é o que vocês estão pensando (risos). O OnlyFans contratou vários atletas para mostrar bastidores no mundo do esporte. Tem a galera do tênis, golfe, surfe, luta, um monte de atletas — disse Scooby, sugerindo que não vai criar conteúdo adulto.

Atualmente, Scooby se prepara para o Big Wave Challenge (do qual é o atual campeão), principal competição de ondas gigantes do mundo, em Nazaré, Portugal. E ele pretende transformar sua página no OnlyFans em um espaço exclusivo para compartilhar sua vida dentro e fora do mar. Além dos bastidores das competições, vai mostrar seu estilo de vida.

Timaço