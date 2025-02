Quem é Aline Fritsch, gaúcha que ficou em segundo lugar no Miss Universe Brasil

A gaúcha Aline Fritsch, 26 anos, ficou em segundo lugar no Miss Universe Brasil 2025, realizado na noite dessa quinta-feira (13). A representante do Rio Grande do Sul foi superada pela Miss Piauí, Maria Gabriela Silva Lacerda, 21, que conquistou a coroa e representará o país no Miss Universe, na Tailândia, em 21 de novembro.