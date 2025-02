Representante do Piauí representará o Brasil no Miss Universe, na Tailândia.

Aline Fritsch , 26 anos ficou em segundo lugar no Miss Universe Brasil 2025 . Ela foi superada pela representante do Piauí, Maria Gabriela Silva Lacerda , 21, que conquistou a coroa e representará o país em 21 de novembro, no Miss Universe, na Tailândia.

O Top 6 de finalistas foi formado por: Sergipe, Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Piauí e Mato Grosso do Sul. A última foi nomeada a Miss Popularidade, finalista escolhida pelo voto popular.

Representante gaúcha

A gaúcha é natural de Lagoão, no Vale do Rio Pardo. Modelo, é formada em Medicina pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Ela participa de concursos de beleza desde os 11 anos, e ganhou ao menos dois.