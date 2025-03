Remédios com canabidiol? Anvisa propõe que produtos com cannabis sejam vendidos em farmácias de manipulação; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) aprovou, na quarta-feira (26), a realização de uma consulta pública com objetivo de atualizar e mudar as regras de venda e prescrição de produtos feitos de Cannabis sativa para fins medicinais. A norma atual é a resolução aprovada em 2019.

Pela proposta, farmácias de manipulação podem comercializar os produtos de cannabis. Eles devem ter exclusivamente o canabidiol, substância química presente na maconha, e "no mínimo 98% de pureza". Além disso, médicos e cirurgiões-dentistas poderão fazer prescrições .

Existe hoje no país apenas um medicamento de cannabis aprovado e outros 36 produtos de cannabis regularizados . A regra atual permite que fármacos à base de maconha sejam de uso oral e nasal.

A resolução vigente — e que agora passará pela consulta — define as regras para que esses produtos possam ser autorizados no país e vendidos no varejo farmacêutico.