O filme da Netflix em que Scarlett Johansson quebra tudo

Protagonista de Lucy (2014), que apareceu recentemente no menu da Netflix, Scarlett Johansson é uma das atrizes mais poderosas de Hollywood. Aos 39 anos, a nova-iorquina que estreou nos cinemas quando tinha apenas 10 (em Anjo da Guarda, de 1994) tem no currículo cinco títulos com bilheteria superior a US$ 1 bilhão, todos do Universo Cinematográfico Marvel: Vingadores: Ultimato (2019), Guerra Infinita (2018), Os Vingadores (2012), A Era de Ultron (2015) e Capitão América: Guerra Civil (2016). Graças sobretudo a essas superproduções, sua fortuna está estimada em US$ 165 milhões.