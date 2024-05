Atores como Jason Statham e Keanu Reeves acabam de ganhar um novo rival nos filmes de ação — e bem mais jovem. Aos 34 anos, o inglês de ascendência indiana Dev Patel protagoniza Fúria Primitiva (Monkey Man, 2024), que também marca a sua estreia como diretor. Ele ainda assina como um dos roteiristas e um dos produtores do título em cartaz desde quinta-feira (23) no Cinemark Barra, no Cinemark Ipiranga e no Cinemark Wallig.