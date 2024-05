Esqueça o título brasileiro genérico, que remete a um punhado de filmes e seriados do gênero — de A Maldição da Bruxa a A Maldição da Chorona, de A Maldição da Floresta a A Maldição da Residência Hill. Mas vale dizer que, no original em inglês, A Maldição da Freira (2018), um pequeno tesouro escondido no Amazon Prime Video, também apela para um lugar-comum: chama-se The Devil's Doorway, a porta do diabo.