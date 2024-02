É uma delícia conversar com o casal Dalcio Conceição de Araujo e Marilda Beregula de Araujo. Ele, natural de Diamantino (MT), 55 anos. Ela, de Alpestre (RS), 58. Juntos há 34 anos, ambos administradores, têm como "base" Sinop (MT), mas vivem no mundo. Há sete anos, embarcaram em um motor home, o Jabuti, e partiram. Para dar uma ideia do espírito da aventura, o veículo estampava a seguinte frase: "Devagar e sempre...estamos em casa".