Levantamento do Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul mostra que, em 2023, houve um aumento de 39,4% na abertura de hotéis e similares no Estado, comparado a 2022. Surgiram 138 novos hotéis, pousadas, sítios e cabanas em 84 das 497 cidades, se concentrando em regiões turísticas estabelecidas, como a Serra e o Vale dos Vinhedos, mas também emergentes, como Ametista do Sul, Campanha e Região Sul (veja abaixo).