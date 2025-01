Azerbaijão acusa Rússia de tentar esconder causas de acidente aéreo

A aeronave é um Embraer 190 de fabricação brasileira. Issa Tazhenbayev / AFP

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou, neste domingo (29), que o avião da Azerbaijan Airlines que caiu na última quarta-feira (25) no Cazaquistão foi atingido por "disparos" provenientes do território russo e acusou Moscou de querer esconder as causas da tragédia.

Desde o dia da queda do avião, que não conseguiu pousar em Grozny, no sul da Rússia, as suspeitas são de que um disparo da força antiaérea russa tenha atingido a aeronave.

Em um comunicado do Kremlin, no sábado (28), o presidente russo, Vladimir Putin, se desculpou com Ilham Aliyev pelo "trágico acidente", que deixou 38 mortos. No entanto, Putin não mencionou a possibilidade de que o sistema de defesa antiaérea russo tenha atingido a aeronave — hipótese apontada por especialistas dos Estados Unidos e de outros países ocidentais. O presidente russo também afirmou que a região estava sob ataque de drones ucranianos.

De acordo com Aliyev, a aeronave, um Embraer 190 de fabricação brasileira, foi "danificada externamente em território russo, perto da cidade de Grozny", capital da Chechênia, para onde se dirigia, a partir de Baku.

O avião "quase perdeu o controle" devido a sistemas "militares de interferência eletrônica", explicou Aliyev em uma entrevista na televisão. Ele apontou a "culpa" da Rússia, embora insistisse que "o avião foi atingido acidentalmente".

Somado a isso, os depoimentos dos 29 sobreviventes do incidente e as imagens da cauda do avião, cheia de perfurações, apoiam a hipótese de um disparo da defesa antiaérea russa.

Aliyev, cujo país mantém boas relações com Moscou, lamentou que as autoridades e a mídia russas tenham apresentado várias versões, como a de que o acidente foi causado por uma revoada de pássaros ou pela explosão de um cilindro de gás a bordo, para tentar "abafar o assunto".

— Infelizmente, durante os três primeiros dias após o acidente, não ouvimos nada além de teorias absurdas da parte da Rússia — disse.

Desculpas e indenizações

Segundo Aliyev, a Rússia deve se desculpar, admitir sua responsabilidade, punir os culpados e indenizar o Azerbaijão e as vítimas do incidente.

— Admitir (sua) culpa, se desculpar a tempo com o Azerbaijão, que é considerado um país amigo, e informar o público a respeito são todas medidas e passos que deveriam ter sido dados — acrescentou, ressaltando que uma dessas ações, as desculpas, já foi feita no sábado.

De acordo com a Rússia, Grozny foi alvo de ataques de drones ucranianos no dia do acidente. Além disso, a cidade estava envolta em uma espessa neblina, que impedia qualquer visibilidade acima de 500 metros de altitude.

Moscou afirma que foi o comandante a bordo quem, após tentar pousar duas vezes em Grozny, sem sucesso, decidiu aterrissar no aeroporto de Aktau, no Cazaquistão, do outro lado do Mar Cáspio, onde acabou caindo.

— Assim que as gravações de voo forem examinadas e informações mais detalhadas forem obtidas, será publicada uma informação completa sobre o que ocorreu — prometeu Ilham Aliyev.

Segundo as agências de notícias russas, Aliyev e Putin conversaram novamente neste domingo (29).

Na sexta-feira (27), a Casa Branca afirmou que tinha "indícios preliminares que apontam para a possibilidade de que o avião tenha sido atingido por sistemas de defesa antiaérea russos". A União Europeia pediu uma investigação "rápida e independente".

Leia Mais Avião pega fogo após pouso de emergência no Canadá; veja o vídeo

De acordo com as autoridades cazaques, 17 especialistas de várias nacionalidades estão participando da investigação, incluindo dois russos e vários brasileiros. A Organização de Aviação Civil Internacional (OACI) também participará das investigações.

Em decorrência do incidente, várias companhias aéreas, como a emiradense Flydubai, a cazaque Qazaq Air e a israelense El Al, anunciaram a suspensão de voos para a Rússia.