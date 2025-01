Número de migrantes que atravessam o Canal da Mancha alcançou quase 37 mil em 2024

O número de migrantes que atravessam o Canal da Mancha em embarcações com destino ao Reino Unido cresceu 25% em 2024 em comparação com o ano anterior, segundo dados do governo divulgados nesta quarta-feira (1º).

Cerca de 36.816 pessoas fizeram a perigosa travessia no ano passado, contra 29.437 que o fizeram em 2023, segundo dados preliminares do Ministério do Interior.

No entanto, o total foi inferior às 45.774 chegadas de 2022.

O aumento acentuado do ano passado destaca o desafio enfrentado pelo primeiro-ministro, Keir Starmer, que chegou ao poder em julho com a promessa de conter a chegada de migrantes sem documentos.

Depois de chegar ao poder, Starmer descartou um plano formulado pelo governo conservador anterior para enviar migrantes sem documentos para Ruanda.

Na sua primeira coletiva de imprensa como primeiro-ministro, ele chamou o plano de "artifício" e disse que estava "morto e enterrado".

Starmer prometeu "esmagar as gangues" de traficantes de pessoas que promovem as travessias e assinou acordos com vários países para cooperar nesta tarefa.