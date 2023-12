Dias atrás, em um restaurante, impossível não acompanhar a discussão — amistosa, mas uma discussão — de um casal sobre o próximo destino de férias. As dúvidas eram se havia ou não voos diretos de Porto Alegre para um determinado local ou próximo dali — uma das ideias, só para exemplificar, era ir ao Deserto do Atacama, no Chile. Depois, num encontro em que se falava sobre turismo em geral, as incertezas giravam em torno de Mendoza, na Argentina, e Punta del Este, no Uruguai.