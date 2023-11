É tradição os vencedores do Nobel serem conhecidos no início de outubro, mas a entrega do prêmio só ocorre dois meses depois, em 10 de dezembro, aniversário da morte do sueco Alfred Nobel (1833-1896), motivo para eu falar aqui na coluna sobre o Museu do Prêmio Nobel, em Estocolmo. Eu o visitei dias antes do último anúncio dos agraciados (a distinção é concedida nas categorias Fisiologia ou Medicina, Física, Química, Paz, Literatura e Economia, esta última sem o status de Nobel). Foi uma visita rápida e limitada — nas minhas últimas horas na capital da Suécia, enquanto o local era preparado para duas novas exposições.