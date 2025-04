Quem saiu do "BBB 25"? Maike é eliminado com 49,12% dos votos

Maike foi o 17º participante a sair da casa. Manoella Mello / Globo / Divulgação

Maike foi eliminado nesta quinta-feira (10) do Big Brother Brasil 25. Com 49,12% dos votos, ele é o 17º participante a deixar a edição.

Ele disputou a preferência do público com Renata e Vinícius, que receberam respectivamente 2,86% e 48,02%, no 15º paredão da casa. Agora restam oito brothers no jogo.

Quem é Maike

Maike, 30 anos, é representante comercial e atualmente trabalha com venda de consórcios. Natural de São Paulo (SP), participou do Big Brother Brasil 25 com o amigo Gabriel.

Com ensino médio completo, Maike já foi entregador de panfletos, sócio de um restaurante e trabalhou como gerente na área de delivery do estabelecimento.

Maike tornou-se atleta de natação aos 11 anos e já foi medalhista brasileiro no esporte. Ele ainda chegou a treinar ao lado de nomes como César Cielo e Thiago Pereira. Como não tinha condições financeiras para participar das competições, recebia doação de trajes de Cielo.

E foi por causa do esporte que conheceu sua dupla do BBB, o amigo Gabriel, durante os treinos de Natação no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa.

Como foi formado o paredão

A berlinda foi formada logo após a eliminação de João Gabriel, que deixou a casa mais vigiada do Brasil na terça-feira (8). Assim que o brother saiu da casa, uma nova prova do líder foi realizada.

Guilherme venceu a disputa e indicou Maike ao paredão.

Em seguida, brothers e sisters realizaram votação aberta. A mais votada pela casa foi Renata, com quatro votos, e com o contragolpe de Maike, Vinícius completou a berlinda.

Quem já foi eliminado do "BBB 25"?

Para assistir à RBS TV de maneira simples, em qualquer hora, em qualquer lugar e sem pagar nada por isso, conecte a antena interna UHF no seu televisor. No controle remoto da TV, pressione: "menu", "antena", "busca de canais" e então aperte "ok". O botão pode variar de acordo com o fabricante. Pronto! Agora você pode assistir à RBS TV de graça com sinal digital