O planeta ela percorre há décadas e, há 20 anos à frente do Viajando com Arte, Mylene Rizzo já conta 65 países visitados. Mas o bordado (res)surgiu na vida desta fotógrafa, psicóloga, historiadora e viajante no início da pandemia, unindo os dois mundos: as viagens e a arte. Juntos, agora geram sua quarta exposição, aberta no dia 7 e em cartaz até 15 de dezembro, batizada de Entrelinhas: A Rota da Seda — as anteriores receberam o nome de Índia, Paradigmas da Beleza, Terra Brasilis e Herança Açoriana.