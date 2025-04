Vasco demite Carille após derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão

Fábio Carille não é mais técnico do Vasco. O clube informou o desligamento do treinador e sua comissão técnica na noite deste domingo, após a derrota para o Cruzeiro, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. O diretor técnico Felipe Loureiro vai assumir o time de forma interina.

O treinador foi contratado pelo Vasco em 19 de dezembro de 2024. Foram 22 jogos no comando do time, com nove vitórias, seis empates e sete derrotas, um aproveitamento de 50%.

Carille deixa o Vasco na 11ª posição do Brasileirão, com sete pontos em seis jogos. O time ocupa o segundo lugar no Grupo G da Sul-Americana, empatado em pontos com o Lanús. Na Copa do Brasil, o Vasco encara o Operário de Ponta Grossa na terceira fase.

O comando do Vasco foi o primeiro trabalho de Carille desde que ele fez um acordo para deixar o Santos, após o título da Série B. Com trabalhos no exterior, onde esteve no Al-Wehda, Al-Ittihad (ambos da Arábia Saudita) e V-Varen Nagasaki (Japão), Carille teve sua melhor passagem pelo Corinthians, pelo qual conquistou o Campeonato Brasileiro de 2017 e também os títulos paulistas de 2017, 2018 e 2019.

A demissão de Carille é a quinta entre clubes da Série A desde o começo do Brasileirão. Mano Menezes, caiu do Fluminense na primeira rodada, e foi substituído por Renato Gaúcho.

Depois, na terceira rodada, Pedro Caixinha deixou o Santos, que, desde então, é comandado pelo interino César Sampaio. O clube ainda busca um novo treinador.