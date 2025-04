Em final caseira, Guilherme Toldo é campeão do florete no Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre de Esgrima

Pedro Marostega (E) e Guilherme Toldo (D) disputaram final equilibrada. Rosele Sanchotene / Divulgação/CBE

O Torneio Nacional Cidade de Porto Alegre de Esgrima terminou neste domingo (27), com uma dobradinha da equipe do Grêmio Náutico União, clube que sediou a competição. Após a vitória da atleta olímpica, Mariana Pistoia, no sábado, no florete feminino, foi a vez do também olímpico Guilherme Toldo, levar a medalha de ouro no florete masculino.

Toldo faturou o título em uma final caseira com Pedro Marostega. A decisão entre os unionistas terminou com vitória de Toldo, por 15 a 13. A medalha de bronze ficou com Dominic de Almeida e Lorenzo Mion, ambos do Pinheiros (SP).

— Essa foi uma semana em que eu treinei bastante, visando as próximas competições internacionais que estão por vir. Teremos a Copa do Mundo de Vancouver, na semana que vem, daqui umas quatro semanas tem o Campeonato Pan-Americano e, daqui oito a nove semanas, tem o Campeonato Mundial. É uma sequência de competições importantes e estamos sempre prontos para as competições que têm essa grande importância — disse o esgrimista que ocupa a 24ª posição no ranking mundial.

Demais vencedores

O pódio feminina do sabre. Rosele Sanchotene / Divulgação/CBE

Na disputa feminina do sabre, Karina Trois (Paulistano-SP) foi a campeã, superando Luana Pekelman (Pinheiros), na decisão. As medalhas de bronze ficaram com Ana Beatriz Fraga (Pinheiros) e Pietra Chierighini (Paulistano).

Ainda neste domingo foram disputadas finais nas três armas (espada, florete e sabre) para as categorias veterano O40, O50 e O60. Guilherme Luis Garcia (Paulistano) foi campeão espada O40 e vice na O50, enquanto Luciano Souza (Clube Curitibano) foi ouro na espada O50 e prata na O40.

Oliveira Robinson (Academia Mestre Kato-PR) venceu a espada masculina O60, enquanto Rodrigo Baldin (Baldin Esgrima-SP) venceu o sabre masculino O40.

Claudio Patto (Academia Paulista de Esgrima-SP) levou a melhor no sabre masculino O50. Seu colega de clube, Olegario Vasconcelos, ficou com o título no sabre masculino O60.

Já a gaúcha Silvia Rothfeld (Paulistano) levou a melhor na disputa feminina do florete O50.